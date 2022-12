Scuola, in arrivo gli arretrati: le cifre di prof e personale

1/8 ©Ansa

L’accordo sugli aumenti di docenti e personale scolastico è stato firmato. Adesso sarà una vera e propria corsa contro il tempo per pagare con un cedolino straordinario gli arretrati entro la fine del mese. I sindacati e l’Aran hanno messo la firma in calce all’accordo che prevede un aumento medio lordo mensile di 98 euro, per tutto il comparto, per tredici mensilità

GUARDA IL VIDEO: Scuola, firmato accordo aumento 100 euro lordi docenti