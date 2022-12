2/10 ©IPA/Fotogramma

L’esito delle richieste, ha spiegato l’Istituto, viene comunicato agli interessati “tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione ‘Ricevute e provvedimenti’”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia