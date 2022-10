1/8 ©IPA/Fotogramma

Sono 300mila le richieste in Italia per il bonus psicologo: il 60% arrivano da under 35. Il dato mette in luce la sofferenza dei più giovani, in difficoltà fra pandemia e futuro incerto. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si è tenuta il 10 ottobre

