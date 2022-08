Salute mentale, la vitamina B6 è in grado di migliorarla?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Che ruolo gioca la vitamina B6 per la nostra salute mentale? Secondo Reem Malouf, neurologo dell'Università di Oxford che ne ha studiato l'effetto sull’apprendimento, la B6 sarebbe “la vitamina dimenticata” dalla scienza. Nonostante questo, come la B12 e la B9, la B6 è un nutriente essenziale, eppure gli scienziati non riescono a capire appieno come questa possa influire sulla salute mentale. Meno nota delle altre, la B6 è coinvolta in una serie di reazioni chimiche importanti per il sistema nervoso e la funzione cerebrale, tra cui la sintesi di proteine, di aminoacidi e messaggeri chimici del cervello, nonché il corretto funzionamento del sistema immunitario. Le carenze di quest’ultima sarebbero infatti collegate a una serie di condizioni neuropsichiatriche, tra cui depressione, ansia, emicrania e convulsioni.

L’importanza della vitamina B6

Secondo uno studio su quasi 500 studenti universitari pubblicato a luglio, alcuni dottorandi dell’Università di Reading, in Gran Bretagna, hanno scoperto che coloro che avevano assunto alte dosi di B6 - circa 100 milligrammi al giorno per un mese -, avevano successivamente dichiarato di sentirsi meno ansiosi di coloro che avevano assunto un placebo. “La vitamina B6 che influisce sulla salute mentale non è un concetto nuovo", ha spiegato Jess Eastwood, dottorando in psicologia nutrizionale che ha partecipato alla ricerca. I risultati dello studio indicherebbero inoltre che questa vitamina potrebbe ridurre l’attività celebrale in concomitanza con alcuni disturbi dell’umore. Nonostante questo, la dimensione del campione così ridotta, e le poche ricerche effettuate sull’argomento, non basterebbero a dimostrare se la B6 produca cambiamenti a livello di salute mentale. Un effetto difficile da studiare, sottolinea Eastwood, non solo perché le conclusioni di questi studi sono spesso limitate, ma perché - in riferimento a questa ricerca -, è anche difficile misurare quanto bene le vitamine vengano assorbite nel flusso sanguigno.

Attenzione alle dosi

Gli esperti non raccomandano l’uso di integratori B6 nel quotidiano, in quanto nella maggior parte degli adulti sani, l'assunzione giornaliera di B6 arriva dagli alimenti. Tra i più virtuosi troviamo il tonno, il salmone, i cereali fortificati, i ceci, il pollame, le verdure a foglia verde scura, banane, arance, melone e noci. L’assunzione giornaliera raccomandata di vitamina B6 è compresa tra 1,3 e 1,7 milligrammi, mentre gli integratori alimentari tendono a contenere molto più di quello di cui abbiamo bisogno. Il National Institutes of Health, l'agenzia principale del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca biomedica e della salute pubblica, raccomanda agli adulti di non assumere più di 100 milligrammi di B6 al giorno. Diversamente, assumendo più di 1.000 milligrammi al giorno, e per lunghi periodi di tempo, si potrebbero accusare debolezza, intorpidimento, dolore alle mani e ai piedi, perdita di controllo muscolare e nausea. Sintomi che svaniscono una volta che si smette di assumere dosi così elevate di vitamina.