4/10

E come spiegato da Matteo Favero, presidente di Globe Italia: "Da sei anni nel cuore verde dell'Italia Globe con Wec organizzano un momento di approfondimento importante mettendo assieme imprese, cittadini, collaboratori parlamentari e stakeholder per approfondire e lanciare un messaggio, valido ancora di più oggi per il momento che stiamo vivendo: la sostenibilità è un pivot importante per abbassare i costi energetici, favorire l'innovazione e il lavoro, affrontare le sfide che abbiamo davanti prima fra tutti quella della ricerca della pace"

Giornata mondiale del suolo, l’Italia perde 2 metri quadri di superficie al secondo