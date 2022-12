11/13 ©Ansa

In totale, considerando le classi cui abbiamo fatto cenno in precedenza, gli aumenti in busta paga a dicembre 2022 riguarderanno 430mila dipendenti degli enti locali, ai quali si aggiungono 1,23 milioni di insegnanti e anche 550mila operatori della Sanità, che aspettano arretrati per circa 1.800 euro