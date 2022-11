1/8 ©Ansa

Il pagamento del bonus 150 euro sta per diventare automatico per i dipendenti del settore pubblico. A differenza di quanto accade infatti per i lavoratori del privato, i primi non dovranno più presentare alcuna autodichiarazione per riceverlo. Lo stabilisce il testo di conversione in legge del decreto Aiuti ter e per l’ufficialità si attende l’ok da parte di Camera e Senato. Dovrebbe arrivare il 22 novembre. L’intervento perciò punta a integrare l’articolo 18 del DL n. 144 del 2022

