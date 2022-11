Hp, previsti 6.000 licenziamenti entro il 2025

Hp, il business di Pc e stampanti della ex Hewlett-Packard, ha annunciato l'intenzione di licenziare fino a 6.000 dipendenti al fine di ridurre i costi. La decisione della società è contestuale ai risultati del quarto trimestre, in cui ha riportato una perdita di 2 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 3,10 miliardi di dollari. L'azienda prevede quindi di ridurre l'organico globale lordo di circa 4.000-6.000 dipendenti. Queste azioni dovrebbero essere completate entro la fine dell'anno fiscale 2025.

Fatturato in calo

approfondimento

Licenziamenti ad Amazon, verso il taglio di 10.000 posti di lavoro

La società ha previsto un utile per il trimestre in corso compreso tra 70 e 80 centesimi per azione. Gli analisti si aspettavano in media 86 centesimi, secondo i dati di Refinitiv. Hp ha inoltre riportato un calo dell'11% del fatturato del quarto trimestre a 14,8 miliardi di dollari. Le vendite di pc si sono ridotte rispetto alle vette raggiunte durante la pandemia (LIVEBLOG COVID), poiché le famiglie e le imprese hanno ridotto le spese a fronte di un'inflazione elevata da decenni, mettendo sotto pressione aziende come Hp e Dell Technologies.