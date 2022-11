Bollette, proroga mercato tutelato per condomìni all’1 aprile 2023

7/9 ©Ansa

"Per questo urge una modifica del dl Aiuti quater, che oltre a rinviare la fine tutela del gas, come fatto, deve prorogare anche quella per chi risiede in un palazzo e che non può essere discriminato solo perché non abita da solo" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unc. "Una disparità di trattamento vergognosa. È assurdo che ci sia una diversità per luce, scale, giardino, ascensore, garage e cantine per il solo fatto di abitare in una villa o in un condominio. Una ingiustizia che riguarda anche le associazioni di volontariato", conclude