Bonus bollette, le spese condominiali e il ruolo degli amministratori

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre ha specificato come nel contributo statale per le utenze rientrino anche le spese generali in capo allo stabile, “purché a uso domestico, come ad esempio quelle idriche o di riscaldamento”, che vengono ripartite tra i diversi inquilini. Un’attività in più per chi gestisce, che deve produrre un’attestazione delle spese pagate imputabili al singolo, ove richiesto