"Numeri - Dopo il voto", aumenta costo del riscaldamento condominiale

Economia

Aumento bollette, a ottobre gas +74%. A novembre il conguaglio

Arera ha pubblicato un primo aggiornamento provvisorio che fissa a 183,41 euro al megawattora il costo del gas per i consumi del mese corrente. La stima potrebbe non essere confermata a novembre: si rischia di pagare anche di più. Assoutenti: 'Per le famiglie in arrivo maxi-stangata da 2.942 euro su base annua, solo per il gas'

La revisione delle tariffe per le bollette del gas passa da trimestrale a mensile e cambia anche il prezzo di riferimento su cui parametrare il costo dell’energia: non sarà più l’indice Ttf della Borsa di Amsterdam ma il Psv, l’indice italiano. Mentre si aspetta novembre per capire in che modo le novità impatteranno sulle spese di imprese e famiglie, Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato un primo aggiornamento provvisorio che mostra quanto costerà il gas per chi, a ottobre, dovrà pagare in acconto i propri consumi

Arera prevede che il prezzo del gas per ottobre sarà di 183,41 euro al megawattora, con un aumento del 74% rispetto alle ultime bollette. La stessa autorità spiega che si tratta però di “un’indicazione”, rivolta agli operatori, per quantificare “la stima da applicare ai consumi del mese”. Si potrà poi effettuare un conguaglio a novembre, quando verranno comunicate le nuove tariffe a inizio mese, anche se la data dell’annuncio è ancora da definirsi con precisione. In pratica: è possibile che il prezzo del gas al megawattora non sarà di 183,41 euro al megawattora