Btp Italia al via. Domani, lunedì 14 novembre, parte l'emissione del bond anti-inflazione. In un mercato da cui gli acquisti dall'estero sono in uscita da mesi e le banche centrali e commerciali si faranno via via da parte, il Mef punta ad allargare la platea degli investitori retail. Dall’altro lato, i risparmiatori sono a caccia di un porto sicuro per la propria liquidità, qualcosa che regga a un'inflazione oltre il 10%

