1/10 ©Ansa

Come annunciato anche in campagna elettorale, il governo di Giorgia Meloni intende modificare il reddito di cittadinanza che, dalle parole della nuova inquilina di Palazzo Chigi, “ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia”. La leader del governo ha precisato di voler “mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare”. Tutti gli altri devono trovare un’occupazione

GUARDA IL VIDEO: Governo Meloni, Legge di bilancio parte da 21 miliardi