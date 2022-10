6/10 ©IPA/Fotogramma

Sono due i punti su cui si starebbe ragionando: il primo è il livello a cui sarà fissata l’asticella dei debiti da stralciare. L’ipotesi di raggiungere quota 3mila euro per i singoli debiti per cui sono maturate le condizioni per la riscossione potrebbe essere troppo esosa per le casse dello Stato, e si starebbe dunque valutando una soglia compresa tra i mille e i duemila euro