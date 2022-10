1/9 ©IPA/Fotogramma

Da poche ore è disponibile online per la consultazione il cedolino della Pensione di novembre, sia per pensionati Inps, che per gli ex Inpdap. Si tratta di un pagamento della pensione molto atteso in quanto prevede l'aggiunta dell’eventuale Bonus pari a 150 euro. Ma come si visualizza il cedolino e come si consulta nell’area riservata?

GUARDA IL VIDEO: Pensioni, gli aumenti previsti a novembre