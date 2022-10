Pagamenti Inps: le date di Naspi, bonus e reddito di cittadinanza

2/8 ©IPA/Fotogramma

Dalla scorsa settimana sta arrivando l’indennità di disoccupazione Naspi. L’istituto previdenziale provvede a effettuare gli accrediti per flussi, pertanto, i versamenti non arrivano a tutti i beneficiari nella stessa data, ma in base al giorno di presentazione della domanda e della residenza del cittadino. Per verificare la data di accredito Naspi, basta accedere al fascicolo previdenziale My INPS

