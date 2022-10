5/7 ©IPA/Fotogramma

Al Senato dovrebbero essere risparmiati oltre 19 milioni. Inoltre Palazzo Madama non soffrirà dei costi aggiuntivi per l’adeguamento dell’Aula al ristretto numero di senatori presenti: si sono congelate le postazioni delle file più in alto e di quelle più estreme ai lati, lasciando intatti i banchi