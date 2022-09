Novità in arrivo con il decreto Aiuti ter, di cui si attende conferma definitiva con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Alcuni settori avranno diritto a un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati per le attività, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati