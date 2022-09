6/10 ©Getty

Differente, invece, la situazione per l’abbigliamento sportivo e quello informale e giovanile, settore in cui gli americani non hanno competitors di rilievo in Italia. Di qui il motivo per cui brand come Gap o Tory Burch hanno risentito di questa crisi e altri, come Nike o Supreme non hanno accusato in alcun modo il momento negativo, anzi sono stati capaci di aprire altri negozi e punti vendita