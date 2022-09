1/7 ©IPA/Fotogramma

Palazzo Chigi continua a lavorare per mitigare gli effetti dei rincari energetici. Ancora prima della conversione in legge del decreto Aiuti bis, la squadra di Mario Draghi ha iniziato a predisporre un decreto Aiuti ter. È corsa contro il tempo quindi negli ultimi giorni dell’esecutivo in carica per approvare un nuovo pacchetto di misure, il cui valore totale dovrebbe essere fissato a circa 13 miliardi di euro. In campo c’è anche il possibile ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale sulle bollette

GUARDA IL VIDEO: Bollette, bonus sociali anche a chi ha Rdc