Affitti, canoni in aumento nel 2022: quanto si spende per una casa

"Per quanti in questo momento si trovano a scegliere l'affitto l'oggi è più difficile del recente passato”, commenta Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it. “Si tratta di una situazione che coinvolge in maniera abbastanza omogenea tutto il territorio e che metterà a dura prova il tessuto sociale del Paese. Tradizionalmente la spesa per la casa, considerando la somma di affitto e utenze, non dovrebbe superare il 40% delle entrate di una famiglia, ma le cifre del nostro studio dimostrano che al momento non è più così per la maggior parte degli italiani"