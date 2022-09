Bce alza i tassi di 0,75 punti: quello principale sale a 1,25%

Il Consiglio Direttivo della Bce ha deciso di rialzare di 75 punti i tassi di riferimento con una mossa che non sorprende più di tanto i mercati ma che conferma la prevalenza dei 'falchi' che premevano per un incremento superiore ai 50 punti stimati inizialmente. Con il ritocco deciso oggi - per via di una l'Eurotower porta i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022.

Il Consiglio direttivo, si legge nella nota della Bce, è pronto "ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del suo mandato per garantire che l'inflazione si stabilizzi al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Il Tpi (o scudo anti-spread, ndr) è disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di adempiere più efficacemente al proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi".

Bce continuerà a reinvestire titoli in scadenza App e Pepp

Il Consiglio direttivo della Bce intende continuare a reinvestire integralmente i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App per un periodo di tempo prolungato oltre la data in cui ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse di riferimento della Bce e, comunque, per tutto il tempo necessario mantenere ampie condizioni di liquidità e un adeguato orientamento di politica monetaria. Per quanto riguarda il Pepp, il Consiglio direttivo intende reinvestire i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma almeno fino alla fine del 2024. In ogni caso, il futuro esaurimento del portafoglio Pepp sarà gestito per evitare interferenze con il adeguato orientamento di politica monetaria. I rimborsi in scadenza nel portafoglio Pepp vengono reinvestiti in modo flessibile, nell'ottica di contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria legati alla pandemia.