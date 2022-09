Inflazione, su Twitter preoccupazione per rialzo del costo della vita

Tra i trend topic più discussi sul social, a livello mondiale, troviamo costo dell’energia, dei carburanti e dell’affitto di casa. I tweet in cui sono state usate le parole chiave relative a questa tematica sono aumentati del 130% negli ultimi mesi ascolta articolo Condividi

Don’t panic! Ok panic. L’ansia corre sulla rete e i giovani di oggi oltre a ritwittare i post degli influencer dimostrano preoccupazione per l’aumento del costo della vita: energia, carburanti e affitti sono tra le keyword più utilizzate su Twitter. È il risultato di un’analisi eseguita da Talkwalker, multinazionale di Consumer Intelligence su oltre16 milioni di conversazioni effettuate su Twitter in merito all’inflazione e ai conseguenti cambiamenti economici a livello globale. Dal report viene evidenziato come questo argomenti siano frequenti anche tra le nuove generazioni. “Abbiamo rilevato che gli utenti della fascia demografica più giovane discutono più attivamente su Twitter di questa tematica. Nello specifico la fascia d’età 25-34 anni ha condotto il 46% delle conversazioni su questo argomento – commenta Francesco Turco, Marketing Manager Italy di Talkwalker – con un picco percentuale (+144%)".

Si discute anche di mezzi ecologici vedi anche Twitter Circle, la nuova funzione della piattaforma social I due topic dominanti sono: i costi dell'energia e del carburante, con un aumento delle menzioni che prendono in esame i veicoli elettrici, come mezzi alternativi da utilizzare per contrastare il caro-carburanti. Andando ad analizzare nel dettaglio il tenore dei vari commenti monitorati, si evince che molte menzioni hanno connotazione negativa. Le espressioni più comuni utilizzate sono state "posso a malapena permettermelo" e "non posso permettermelo".

Non solo energia e carburanti leggi anche Studentessa saudita condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet Anche i costi da sostenere per la casa tengono sempre più banco tra i tweet mondiali legati al costo della vita. I problemi riguardanti l’affitto sono il terzo tema più discusso su Twitter, menzionati ben 5 volte di più di quelli che riguardano i mutui, questo dovuto alle maggiori difficoltà che gli affittuari devono affrontare con i crescenti costi. Su Twitter gli utenti discutono su quali possano essere le soluzioni più efficaci da adottare per arginare gli aumenti di energia, prodotti e materie prime.



Gli utenti condividono sempre più consigli per risparmiare vedi anche Twitter, con la funzione "Notes" addio al limite di caratteri L’hastag #TaxTheRich è uno dei trend emergenti, con un aumento del 193,7% rispetto all'anno precedente. Ma non solo, perché per contrastare il costo della vita, gli utenti delle community di Twitter condividono sempre più consigli per risparmiare, compresi coupon e sconti. Non è un caso che le menzioni #SaveMoney o hashtag simili abbiano raggiunto il 17% su base annua.”