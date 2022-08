Twitter Circle, la nuova funzione della piattaforma social

Tecnologia

Big Tech, i dieci accordi più famosi che sono saltati

Non si sa ancora come andrà a finire tra Elon Musk e Twitter, ma la vicenda del tentativo di acquisizione delle piattaforma social da parte del milliardario di origini sudafricane è già nella storia delle trattative che sembravano fatte e poi sono saltate. Musk però è in buona compagnia: le Big Tech sono state spesso al centro di compravendite date per certe e poi annullate a un passo dalla firma

Nel 2006 Facebook era solo una startup di belle speranze che attirava le attenzioni degli investitori. Tra questi anche l’ex colosso del web Yahoo, che si spinse fino a offrire 1 miliardo di dollari. Mark Zuckerberg considerò adeguata l’offerta, ma se oggi lui è ancora ceo di Facebook e Yahoo ha perso gran parte del suo potere la responsabilità è di Terry Semel, che nel 2006 era ceo della seconda: all’ultimo momento abbassò l’offerta a 850 milioni e Zuckerberg rifiutò