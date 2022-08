Elon Musk fa causa a Jack Dorsey, ex Ceo di Twitter

Breve riassunto delle puntate precedenti: Musk conclude un accordo di compravendita della piattaforma di microblogging per un valore di 44 miliardi di dollari. Poche settimane dopo si ritira accusando Twitter di aver mentito sul numero di account fake e bot presenti sul social. Twitter gli fa causa e inizia un pernicioso iter legale. L'ultimo sviluppo: il team di avvocati di Musk ha chiesto documenti all’ex ad e co-fondatore di Twitter. Dorsey, infatti – che si è dimesso dal ruolo di Ceo l'anno scorso e ha lasciato il consiglio di amministrazione nel maggio di quest'anno – aveva annunciato il suo sostegno all'acquisizione di Twitter da parte di Musk per 44 miliardi di dollari in aprile. Secondo la richiesta ufficiale, l’ex Ceo dovrà produrre documenti e testimonianze relativamente agli account falsi, bot o spam presenti sulla piattaforma. Nello specifico, gli avvocati di Elon Musk chiedono informazioni e documenti riguardo le metriche utilizzate per misurare le attività quotidiane della piattaforma e in che modo queste metriche siano utilizzate state nella documentazione finanziaria. Twitter continua a sostenere di non aver mai mentito sul numero di account falsi, che ha dichiarato essere inferiore al 5%.