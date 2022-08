Studentessa saudita condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet

Mondo

Russia, i giovani aggirano il blocco dei social voluto da Putin

“Facebook, Twitter e Instagram sono in realtà vietati, ma le persone usano ancora la VPN - racconta alla Cnn la giornalista Ekaterina Kotrikadze - La nuova generazione nella Federazione Russa sa come essere un passo avanti al regime”. Intanto il leader del Cremlino annuncia nuove misure “contro le fake news” in risposta ai tentativi di organizzare online proteste contro la guerra

Non si ferma la missione di Vladimir Putin contro le “fake news” create secondo lui ad arte per danneggiare l’immagine di quella che definisce “operazione speciale” in Ucraina. Pochi giorni fa il presidente russo ha annunciato nuove “misure immediate”, in risposta agli appelli lanciati su Internet per organizzare proteste non autorizzate contro la guerra

La controffensiva mediatica ad uso interno di Putin accelera e punta dritto al nemico numero uno: "L'Occidente sta tentando di spaccare la società russa e distruggere la Russia dall'interno". Occidente responsabile, secondo il presidente, del tentato omicidio del giornalista tv Vladimir Soloviev, tra i massimi portavoce della propaganda putiniana