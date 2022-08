2/10 ©Ansa

I prezzi di frutta e verdura aumentano su base annua del +9,7%, anche per effetto delle speculazioni che sottopagano le produzioni agli agricoltori e fanno triplicare i prezzi dell'ortofrutta dai campi alla tavola. Il risultato è un taglio degli acquisti dell'11% in quantità rispetto allo scorso anno, riducendo in particolare zucchine del 16%, pomodori del 12%, patate del 9% le patate, carote del 7% le insalate del 4%, mentre per la frutta si registra un calo dell'8% per le arance

