Inps, Quota 100: 380mila pensionati dal 2019, età media 63 anni

6/9 ©Ansa

L’anticipo mediamente più vicino rispetto ai requisiti ordinari è di 2 anni e 3 mesi. Non è un dettaglio di poco conto, perché l’anticipo va a incidere in modo significativo sul valore dell’assegno ricevuto, riducendolo del 4,5% per ogni anno di anticipo per i lavoratori autonomi, del 3,8% per i dipendenti privati e del 5,2% per i dipendenti pubblici. Per anticipi fino a un anno, la riduzione percentuale è calcolata rispetto all’importo medio della pensione anticipata nel 2018