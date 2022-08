1/10 ©Ansa

È arrivato anche il via libera del Mef al Dpcm che prevede - su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti - la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti. In particolare, per l'anno 2022, per l'acquirente che ha un reddito inferiore a 30.000 euro aumenterà del 50% il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti, elettrici o ibridi

GUARDA IL VIDEO: Stop auto motore termico nel 2035, sfida green delle aziende