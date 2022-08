9/10 ©Ansa

Per ridurre i tavoli aperti sono stati adottati interventi normativi a sostegno di imprese in difficoltà economica e finanziaria, interventi a tutela dei lavoratori inseriti nella legge di bilancio, esoneri e agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo al Mise