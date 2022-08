10/10 ©IPA/Fotogramma

La rivalutazione delle pensioni pari al 2% per redditi a 35 mila euro determinerebbe un incremento di 19 euro lordi al mese per una pensione Inps di 952 euro. Per la minima di 524 euro, l’aumento sarebbe di 10 euro. Alle pensioni due volte la minima, ovvero da 1.049 euro, si aggiungerebbero una ventina di euro mensili. Per una pensione tre volte la minima si otterrebbero 31,46 euro, a quattro volte la minima si arriva a 41,95 euro e a cinque volte la minima si sfonda la soglia dei 50 euro