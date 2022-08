1/11 ©IPA/Fotogramma

In Italia, in diversi settori, dall’industria ai cantieri, passando per la ristorazione sembra sempre più difficile reperire lavoratori, nonostante siano 3 milioni i ragazzi senza lavoro. E, in questo scenario, il contratto di apprendistato sembra essere uno strumento quasi dimenticato

VIDEO - Mercato del lavoro, Tridico: priorità è salari troppo bassi