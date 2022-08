I provvedimenti come il decreto Aiuti bis o il DL Semplificazioni, che è appena stato approvato al Senato, portano una serie di novità nell’ambito del lavoro agile: lavoratori fragili e genitori di figli under 14 potranno continuare a operare da casa senza la necessità di andare in ufficio. Novità anche per i privati, che continueranno ad usufruire di procedure semplificate