3/10 ©Ansa

4 AGOSTO – Il 4 agosto chiude per otto ore l’impianto Wartsila di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. L’astensione dal lavoro è stata decisa in segno di protesta contro la decisione dell’azienda finlandese di non ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive, nonostante gli sforzi sindacali e governativi compiuti per scongiurarla

Giorgetti: "Decisione Wartsila incrina fiducia verso Finlandia"