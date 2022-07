9/10 ©Ansa

LA SITUAZIONE IN EUROPA - Non va meglio in altri Stati, anzi. Guardando solo all’Europa – dove la media di cancellazioni è intorno al 2% - sempre il Corriere riporta come tra il 17 e il 23 luglio da Cipro sia saltato il 27,5% dei voli. In Lussemburgo la cifra scende a 13,7%, in Norvegia all'8,6%, in Spagna al 7,7%, in Grecia al 7,1%, nel Regno Unito al 7%