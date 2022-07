10/10 ©IPA/Fotogramma

Per le famiglie che contano fino a 4 componenti la compensazione integrativa sarà di 5,52 euro per acqua calda sanitaria e/o uso cottura per tutte le zone climatiche (dalla A alla F). Per acqua calda sanitaria e/o uso cottura più riscaldamento o solo riscaldamento non è invece previsto alcun assegno integrativo visto che la stagione più fredda è alle spalle. Per le famiglie che superano i 4 componenti, l’ammontare della maggiorazione sarà invece di 10,12 euro. Le integrazioni, come per il bonus elettrico, si aggiungono al valore ordinario dell’agevolazione