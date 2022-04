1/10 ©IPA/Fotogramma

Tra le varie agevolazioni introdotte negli anni per aiutare famiglie e imprese, c'è anche il cosiddetto bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico. Come si legge sul sito dell'Autorità per l'Energia, si tratta di una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui un componente è affetto da una grave malattia e ha bisogno di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita

GUARDA IL VIDEO: Bonus vacanze pensionati: importi, Isee e come fare domanda