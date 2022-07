1/10 ©Ansa

Ottanta milioni utili per 400mila domande. Non potranno essere di più le richieste per il bonus da 200 euro dei professionisti ordinistici iscritti alle casse privatizzate. Lo prevede la conversione in legge del "Decreto Aiuti", ultimo atto dell’ormai ex governo Draghi. Anche se dimissionario l'esecutivo già lavora a una possibile riedizione del bonus, che potrebbe essere contenuta in un "Decreto Aiuti bis"

GUARDA IL VIDEO: Bonus 200 euro, quando arriva e chi lo prende a luglio