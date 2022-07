6/10 ©IPA/Fotogramma

Chi ha già iniziato a riceverlo evidenzia come in alcuni casi il bonus venga riportato in un’unica voce anziché due separate. In realtà i cedolini saranno separati: uno per lo stipendio standard di luglio, l’altro per il bonus 200 euro, ma la differenza può essere legata a come si visualizza il sito di NoiPA, se da smartphone o da PC