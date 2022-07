3/10 ©Ansa

Nel testo non viene specificato l’importo del bonus, come invece la legge fa per gli altri destinatari della misura, ma si pensa che anche per le partite Iva sarà di 200 euro. Lo scorso mese la sottosegretaria al Ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra (in foto), ha infatti detto che il governo è al lavoro per far sì che “non si determini disparità con la platea degli altri beneficiari”

