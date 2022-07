5/10 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda i collaboratori domestici è importante verificare la data di assunzione: infatti per ottenere il bonus 200 euro devono risultare assunti alla data del 18 maggio (articolo 32, comma 8 del decreto aiuti). Se si è stati assunti dopo non si ha diritto all’assegno ma se si è stati licenziati dopo quella data si ha comunque diritto a ottenerlo. In ogni caso la categoria ha tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda

Bonus 200 euro, 230mila precari scuola esclusi da erogazione