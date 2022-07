Crisi di governo: lavoro, tasse, pensioni. Cosa può saltare

Sono passati nove anni da quando i Cinque Stelle hanno proposto di introdurre il salario minimo, ma in Italia ancora non c’è. Non si tratta di un tema che scalda la maggioranza parlamentare e nemmeno industriali e sindacati. Uno spiraglio si è però aperto la scorsa settimana, quando Mario Draghi ha incontrato Cgil, Cisl Uil, ma potrebbe chiudersi presto a causa della crisi di governo. (GUARDA TUTTI I VIDEO SULLA CRISI DI GOVERNO) Con un nuovo Esecutivo bisognerebbe ricominciare da capo e quello di stabilire per legge una paga al di sotto della quale non scendere, per tutelare quasi tre milioni di lavoratori non coperti da un contratto nazionale, è solo uno dei dossier che rischia di sfumare.

Incognita cuneo fiscale

L’elenco è lungo e, restando all’ambito del lavoro, c’è anche il taglio del cuneo fiscale (cioè meno tasse per i dipendenti e, quindi, busta paga più ricca) sul quale Palazzo Chigi ha promesso di accelerare. Questioni da discutere in queste settimane (come i nuovi aiuti contro il carovita) e mesi, in vista della manovra per l’anno prossimo. Dove andrebbe affrontato anche il caldissimo capitolo pensioni: se non si farà nulla da gennaio serviranno 67 anni per lasciare il lavoro (Quota 102 vale fino a dicembre).