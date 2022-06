3/10 ©IPA/Fotogramma

L’ipotesi per la flessibilità nell’andare in pensione prevedrebbe la revisione dei coefficienti di trasformazione e la possibilità di eliminare la soglia dell’assegno sociale per coloro che raggiungono 64 anni di età e 20 di contribuzione, una possibilità già esistente per chi ora è totalmente col sistema contributivo

Pensioni, si discute sulla riforma. Tra le ipotesi l’assegno in due tempi: cosa prevede