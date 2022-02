7/11 ©IPA/Fotogramma

Brambilla segnala come dal 2022 il 90% delle persone in uscita dal lavoro vada in pensione con il calcolo misto e come questi abbiano in media il 70% dell'importo della pensione calcolato con il contributivo: "Chi deciderà di uscire a 64 anni dovrà tramutare quel 30% in contributivo"