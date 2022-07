Borse, Europa apre positiva. Spread a 213 punti

Attenzione puntata su Piazza Affari, con la crisi di governo in atto. Milano ha aperto guadagnando lo 0,11% a 20.581 punti, ma poco dopo ha azzerato il rialzo, per poi riguadagnare terreno. Bene in avvio le altre europee

Sui mercati l'attenzione oggi è puntata su Milano, con la crisi di governo in atto in Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE): Piazza Affari ha aperto guadagnando lo 0,11% a 20.581 punti, ma poco dopo ha azzerato il rialzo, per poi riguadagnare terreno con l’indice Ftse Mib a +1,02%. Lo spread ha aperto in rialzo a 211,6 per poi salire a 217 e riabassarsi a 213 punti a metà mattina, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti.