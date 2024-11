Buoni pasto, dal 2025 tetto del 5% sulle commissioni. Cosa cambia

Introduzione

Novità per i buoni pasto: il 31 agosto 2025 sarà il termine ultimo entro il quale i buoni attualmente in circolazione saranno validi alle condizioni concordate con gli esercenti. Cambiamenti in vista, invece, per quelli del 2025 sin dal 1° gennaio e per quelli attualmente in circolazione a partire dal 1° settembre.