Buoni pasto, per un lavoratore su due non coprono il costo del pranzo

Nel nostro Paese, il lavoratori - che a fine 2023 - hanno utilizzato il buono pasto per la loro pausa pranzo sono 3,5 milioni di questi il 20% lavora nel pubblico impiego (pari a 700mila persone). Offerti da più di 150mila imprese ai propri collaboratori i buoni pasto vengono accettati da oltre 170mila esercizi convenzionati. I percettori tipo sono quelli che lavorano nel privato, in particolare nell’industria.



Ne ususfruiscono di più gli uomini

Secondo un’indagine realizzata da Altis-Università Cattolica per Anseb (l’Associazione nazionale delle società emettitrici di buoni pasto, che rappresenta l’85% del mercato nazionale) e condotta tra 15.957 percettori e 2.379 esercenti, il 61% dei fruitori di buono pasto sono uomini, per il 75% over 35, il 46% è in possesso di diploma (seguono con il 33% i laureati, il 14% al massimo possiede la licenza media e il 7% la qualifica professionale), il 53% lavora al Nord (seguito da Sud con il 26% e Centro con il 21%). Oggi il valore medio del buono pasto è di 6,75 euro, e il ticket viene rilasciato al lavoratore a fronte dello svolgimento della giornata lavorativa (in molte aziende anche se effettuata in smart working).