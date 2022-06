2/10 ©Ansa

All’interno del modello 730, più precisamente nella Sezione I, rigo da E8 ad E10, i codici da utilizzare per la detrazione sono 12 per le spese scolastiche; 13 per le spese per l’istruzione universitaria e 33 per le spese per asili nido. In caso di spese relative a più figli, sarà necessario compilare un numero maggiore di righi da E8 a E10

