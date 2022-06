5/10 ©Ansa

Scaduto il primo slot sono ancora cinque le finestre temporali rimaste per presentare la domanda. Per quattro finestre temporali, le date previste per i rimborsi sono state tutte confermate: 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto e 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre

Fisco, scadenze e controlli: le novità in arrivo. Ecco cosa bisogna sapere