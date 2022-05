6/9 ©Ansa

Come ricorda Il Sole, l'iscrizione a ruolo non viene però eseguita, in tutto o in parte, se si pagano le somme dovute entro un determinato periodo dalla prima comunicazione dell’Agenzia o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. In questo caso, la sanzione viene anche ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)

Dichiarazione dei redditi, 60 giorni per pagare dopo l’arrivo dell’avviso bonario